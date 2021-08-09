Burası Mars değil evimiz

NASA astronotu Kimbrough paylaşımında "Bu Mars'ın fotoğrafı değil, burası Dünya! Bu kızıl arazinin neresi olduğunu tahmin edemediyseniz size bir ipucu vereceğim; Burası dünyanın en büyük ve sıcak çölü. Sahra Çölü gezegenimizin en zorlu ortamlarından biri... Uzaydan harika görünüyor." dedi.

NASA daha sonra bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp Sahra Çölü'ne dair bazı bilgiler verdi. NASA uydularından elde edilen bilgiye göre, Sahra Çölü rüzgarın etkisiyle Afrika'daki diğer çöllerden ortalama 182 milyon ton toz topluyor ve her yıl Atlantik Okyanusu boyunca taşındığı aktarılıyor. Daha farklı bir ifadeyle bu miktar, içi toz dolu 682 yarı kamyona eşdeğerdir.