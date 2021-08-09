  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Burası Mars değil evimiz
Nijerya'da kolera salgını alarmı
3 haftadır süren yangın tarihe geçti
3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Gündem Burası Mars değil evimiz
Gündem

Burası Mars değil evimiz

NASA astronotu Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'nün fotoğrafını çekip paylaştı. Fotoğrafın Mars'a benzemesi büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 03:27:00 -
Burası Mars değil evimiz

NASA astronotu Kimbrough paylaşımında "Bu Mars'ın fotoğrafı değil, burası Dünya! Bu kızıl arazinin neresi olduğunu tahmin edemediyseniz size bir ipucu vereceğim; Burası dünyanın en büyük ve sıcak çölü. Sahra Çölü gezegenimizin en zorlu ortamlarından biri... Uzaydan harika görünüyor." dedi.

NASA daha sonra bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp Sahra Çölü'ne dair bazı bilgiler verdi. NASA uydularından elde edilen bilgiye göre, Sahra Çölü rüzgarın etkisiyle Afrika'daki diğer çöllerden ortalama 182 milyon ton toz topluyor ve her yıl Atlantik Okyanusu boyunca taşındığı aktarılıyor. Daha farklı bir ifadeyle bu miktar, içi toz dolu 682 yarı kamyona eşdeğerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay