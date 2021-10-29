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Siyaset "Burası Kürdistan'dır" diyen hadsiz karşısında Meral Akşener sus pus oldu!
Siyaset

"Burası Kürdistan'dır" diyen hadsiz karşısında Meral Akşener sus pus oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde bir esnafın kendisine "Burası Kürdistan'dır, inkar ediliyoruz" şeklindeki hadsiz sözü karşısındaki tutumu büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:57:00 - 2021-10-29 12:08:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi.

Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Hadsiz ifadelere tepki çeken duruş!

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."

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Yorumlar

deniz

adamın ağzının payını verememiş o konuşan adam kürdistan yeri iran toprakları ırak toprakları git oraya orda konuş kürtlerin asıl düşmanı pers farslar görmezler tarih okuyun asıl pers farsların toprakları git orda konuş adam desene meral hanımmmmm
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Mık gık

Ağzının payını vermedi maral. Çakma vatanseverler. Yazık belki ne kürdistanı deseydi ulan Burası Türkiye gönlümü kazanabilir. Ama iş tuttukları hdp chp kızar yemez. Emitasyon milliyetçiler
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