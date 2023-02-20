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Dünya Burası İsviçre!.. Polisle göstericiler çatıştı
Dünya

Burası İsviçre!.. Polisle göstericiler çatıştı

İsviçre'nin Zürih kentinde konut sıkıntısını protesto eden göstericiler polisle çatıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 08:52:00 - 2023-02-20 08:53:28
Burası İsviçre!.. Polisle göstericiler çatıştı

İsviçre'nin Zürih kentinde cumartesi akşamı düzenlenen gösteride kentteki konut sıkıntısı protesto edildi.

Gösteride öfkeli protestocular polis araçlarını ve çevredeki binaları taşladı. Zürih kent polisine göre emniyet güçleri de maskeli kişilerin saldırısına uğradı.

Yürüyüşün organizatörlerinden Thomas Stahel, İsviçre Yayın Kuruluşu'na ait swissinfo haber sitesine yaptığı açıklamada "Zürih son yıllarda son derece popüler hale geldi ve şehrin merkezindeki birçok bölge yeniden moda oldu" dedi.

Ortaya çıkan talebin kiralarda yüksek artışa yol açtığına dikkat çeken Stahel bu durumun "daha az ayrıcalıklı birçok grubu dışladığını" belirtti.

Ülkenin diğer şehirlerinden Cenevre ve Bern'de de benzer bir sorunun görüldüğünü ifade eden göstericiler sorunun Zürih'te zirve noktasında olduğu görüşünde.
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Zürih'te on yıl içinde 10 bin yeni daire inşa etme projesini başlatan kent yetkilileri ise konut sorununun farkında olduklarını belirtiyor ancak Zürih'in mali gücü daha kısıtlı kesime kapalı olduğu suçlamasını reddediyor.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

Ulvi

Sadece Endişe yetmez.Ödümüz patladı.Bir hayli tedirginiz.Beter olmazsınız inşallah.

ata

endişe ile izliyoruz.. kanunlarımızın geldiği ülkenin refahı önemli... ayrıca vatandaşlarımız da dikkatli olmalı... kısaca endişeliyiz....
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