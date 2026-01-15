Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek?

Sözde insan hakları savunuculuğu yaparak dünyanın dört bir yanına müdahale etmeye kalkan ABD, kendi sokaklarındaki kaosu ve polis şiddetini durduramıyor. Minneapolis'te yaşanan son olaylarda, ICE polislerinin bir kişiyi daha hedef alarak vurması bardağı taşıran son damla oldu. Olayın ardından sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Batı'nın "Demokrasi" Tiyatrosu Çöktü!

Görüntülerde polisin silahsız kitlelere karşı orantısız güç kullandığı, sokakların duman ve ateş altında kaldığı net bir şekilde görülüyor. Dünyanın en ufak bir olayında İran'a, Türkiye'ye veya mazlum coğrafyalara "insan hakları" dersi vermeye yeltenen, "müdahale ederiz" tehditleri savuran küresel güçlerin, ABD'deki bu devlet terörüne karşı sessiz kalması ise dikkat çekici.

Dünyaya Soruyoruz: ABD'ye Kim Hesap Soracak?

İran'daki olaylarda ortalığı ayağa kaldıran Birleşmiş Milletler ve Batılı kurumlar, şimdi Minneapolis'teki bu vahşete karşı neden kör, sağır ve dilsiz? Sokakların karıştığı, polis kurşunlarının havada uçuştuğu ABD'ye karşı kim yaptırım uygulayacak? ABD zulmüne ve polis şiddetine karşı insanlığın onurunu kim savunacak?