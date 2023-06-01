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Spor Burak'ın yeni adresi çok konuşulur
Spor

Burak'ın yeni adresi çok konuşulur

Yeniakit Publisher
2023-06-01 23:21:00 -
Burak'ın yeni adresi çok konuşulur

Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Oynadığı takımların formalarının yer aldığı bir video paylaşan Burak, 'Kum saati' emojisi ekledi. Yeni adresinin de Beşiktaş olacağı iddia edildi.

Eski milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu, paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı. Deneyimli golcünün paylaşımına ayrıca kum saati eklemesi merak uyandırdı. Yılmaz'ın o gönderisine "Futbolu bırakıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Beşiktaş yolunda

Son olarak Fortuna Sittard'dan ayrılan yıldız futbolcu için yeniden Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Deneyimli futbolcu, Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasında bir taraftarın kendisine söylediği, "Seni Beşiktaş'a, Şenol Güneş'in yanına bekliyoruz" sözlerine ise gülerek karşılık verdi. Artık saha kenarında olması beklenen Burak'ın, Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı konuşuluyor.

Dillere destan bir kariyer

Antalyaspor altyapısından yetişen ve Sergen Yalçın'ın ardından 4 büyüklerde forma giyen ikinci isim olmayı başaran Burak Yılmaz, adını Türk futbol tarihinin önemli isimleri arasına yazdırmayı başardı. Yurt dışında da Çin'de Beijing Guoan ve Fransa'da Lille forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, Fransa'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Burak Yılmaz, geçen sezon imza attığı Fortuna Sittard'dan ise geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.

İşte Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı;


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