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Spor Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Sezon sonu Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı sık sık Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'ın yeni adresinin ABD ekibi MLS olacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 01:08:00 -
Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Lille forması altında bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu mumla aratan Burak Yılmaz, yeni rotasını belirledi. Beşiktaş forması giyeceği konuşulan deneyimli golcünün, son transferini ABD'ye yapması bekleniyor.

"Bol sıfırlı teklifler var"

A Spor canlı yayında konuya ilişkin bilgi veren muhabir Sercan Dikme, "Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli. Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var. Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

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