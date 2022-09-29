Burak Yılmaz'dan olay Fatih Terim yorumu! O kareyi unutmuyor...

Kariyerine Hollanda'da devam milli futbolcu Burak Yılmaz, dobra dobra açıklamalar yaptı. Katıldığı Twitch yayınında konuşan Yılmaz'ın, Fatih Terim hakkında söyledikleri gündem oldu.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch yayınına konuk olan Burak Yılmaz, olay açıklamalar yaptı. Fatih Terim için söyledikleri gündem olurken, Milli Takım'daki prim krizi için de yıllar sonra ilk kez konuştu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesinde yaşanan pozisyon üzerinden konuşan 37 yaşındaki golcü, "Şampiyonluk maçıydı. Biz kazansaydık Galatasaray'ın önüne geçecektik. Ben olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. O kendimi yere attığımı düşündü ama bana faul vardı orada. Kaç kişinin önündeyiz. Neyse konuşmak istemiyorum." dedi.