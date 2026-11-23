70 dakika boyunca rakibe karşı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak son bölümde 14 dakikada yedikleri 4 golle yıkıldıklarını belirten Yılmaz, skoru koruma noktasında takımının yeterince sert ve kararlı davranamadığını vurguladı.

KÖTÜ ADAM OLUP MAÇI BİTİRMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, milli ara boyunca tamamen Başakşehir'in oyun planına çalıştıklarını ve 70 dakika boyunca savunma kurgusunu başarıyla uyguladıklarını dile getirdi. Shomurodov'un attığı golle kilidin açıldığını ve ardından anlam veremedikleri bir kırılganlık yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, 2-1 öndeyken baskı altında maçı bitirmeyi öğrenmeleri gerektiğini, sahada fazla naif kaldıklarını ve kritik anlarda faul yapıp sarı kart görmekten dahi kaçındıklarını ifade etti.

BAŞAKŞEHİR İLE ARAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR

Karşılaşmanın son bölümünde gelen 4 golle sahadan puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadığını belirten genç teknik adam, iki kulüp arasındaki imkan ve kadro farkına da işaret etti. İyi geçen 70 dakikanın ardından Başakşehir ile aralarında hem oyuncu kalitesi hem de bütçe açısından çok büyük fark bulunduğunu kaydeden Yılmaz, rakibin de bu farkın gereğini sahada yerine getirdiğini sözlerine ekledi.