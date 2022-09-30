Burak Yılmaz'dan kavga iddialarına yanıt!

Sezon başında Fortuna Sittard'a transfer olan ve şimdiden Eredivisie'nin en çok konuşulan futbolcularından olan Burak Yılmaz, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'ya verdiği özel bir röportajda teknik direktör Sjors Ultee'nin ayrılışını, şampiyonluk yaşadığı Lille'den neden Sittard'a gittiğini ve takım otobüsünde yaşanan kavgaya dair hakkında yazılan iddialara cevap verdi.

15 milyon nüfuslu İstanbul'daki yaşamından 38 binden az insanın yaşadığı Sittard'a taşınan Burak, Fanatik'in derlediği habere göre yeni hayatıyla ilgili, "Her şey yolunda gidiyor ve buraya alıştım. Buradaki insanlar çok sıcak. Mümkün olduğunca bana yardım etmeye çalışıyorlar. Henüz bir ev bulamadık. Geldiğimden beri ailemle birlikte bir otelde kalıyorum. Artık çocuklarımız da burada okula gidiyor. Birkaç küçük problem dışında her şey yolunda gidiyor. Aile olarak mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın durumuyla ilgili Burak, "Sonuçlar açısından kötü gitti. İki tanesinde oynayamadığım 7 maç oynadık. Ben kendim 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, elbette kazanmaktır. Mesela son maçta çok fırsat kaçırdım ama takım arkadaşım gol attı ve 3 puan aldık. Her maçın böyle geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fortuna'nın lige kötü başlangıcı sonunda görevine son verilen teknik direktör Sjors Ultee ile arasında sorun olduğu iddiaları üzerine Burak, "Aramızda bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim. Tabii ki onun veya etrafındakilerin bu konuda ne söylediğini bilmiyorum ama onunla kötü bir deneyimim olmadı. Burada hiç kadro yapmadım. İnsanların bunu iddia etmesi çok ayıp. Bu söylenenler antrenör ekibine karşı da çok büyük saygısızlık. Bu iddialara çok üzüldüm. Primden bile bahsettiler, bu da çok utanç verici." dedi.

"Karşılıklı olarak sesler biraz yükseldi"

Takım otobüsünde bir antrenörle tartıştığı iddialarını kabul eden Burak, "Ama bir tartışma olayı var, o doğru. Yüzde yüz doğru. Fakat o insanların kafasındaki gibi bir saygısızlık ortamında birbirimize kötü sözler söylediğimiz bir olay olmadı. Karşılıklı olarak sesler biraz yükseldi. Bunlar da çok normal şeylerdir futbolda. Bu tartışmayla ilgili en büyük sorun, bu olayın oyuncu otobüsünün dışına çıkmasıdır. Bunu yazan gazetecileri anlıyorum, çünkü bu haber ve onların işi. Ama medyaya yansıdığı ve otobüste kalmadığı için hayal kırıklığına uğradım çünkü biz bir aileyiz. Gerçekleşen tartışma çoktan unutuldu ve affedildi, burada her gün birlikte iyi çalışıyoruz. Ama yarın başka bir tartışma olabilir, o da futbolun içinde var. Ama 'İlk 11'i Burak yapıyor ya da Burak prim dağıtıyor' gibi şeyler çok çok ayıp." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.



