Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'la ilgili iddiaya sert tepki: Yaptıysam şerefsizim

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulübün çekinin arkasını yazdırdığı haberlerine sert tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin Twitter hesabından yazdığı "Beşiktaş kaptanı kulüp çekinin arkasına 'karşılıksız' yazdırmaz" mesajının altında cevap verdi.

"Yaptıysam şerefsizim"

Yılmaz, "Eğer ben böyle bir şey yaptıysam şerefsizim ama yapmadıysam bu haberi sana veren de yapan da şerefsizdir" dedi.

Burak'ın daha sonra bu cevabı sildiği görüldü.

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmesini 1 milyon Euro'luk alacağından vazgeçerek, fesheden Burak Yılmaz, yıllık 2.5 milyon Euro alıyordu. Yılmaz, dün takımla vedalaşmıştı.

İşte Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı o belgeler: