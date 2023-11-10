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Spor Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı
Spor

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:40:00 - 2023-11-10 16:03:47
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta teknik sorumlu olarak görev yapan Burak Yılmaz bugün görevinden istifa etti ve sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş ile kendi isteğiyle yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Burak, mesajında siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Siyah-beyazlılar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Bodo Glimt'e mağlup olmasının ardından bugün karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Genç antrenör, yayımladığı mesajda, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçti. Siyah-beyazlılar ile 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkan genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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