Burak Yılmaz'a flaş teklif! Talip oldular

Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlılarda golcü yıldız Burak Yılmaz için Fransız ekibi Lille'in ciddi bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransa Lig 1 ekibi Lille'in ciddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

BeINSPORTS Haber'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulunan yorumcu Raşit Altun, milli futbolcu için Lille'in Beşiktaş'a teklifte bulunduğunu söyledi.

İşte Raşit Altun'un Burak Yılmaz ile ilgili sözleri:

Burak Yılmaz'a Fransa'dan çok ciddi bir teklif var. Lille'in bir isteği var. Burak Yılmaz önümüzdeki sezon Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yla aynı takımda olabilir. Bu konuşmasından sonra 'söyleyeyim' dedim. Zaten bir ilgi var. Beşiktaş da Burak Yılmaz da devam etmek istiyor ama profesyonel futbolda ekonomik duruma da bakmak lazım.