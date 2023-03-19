Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı! Böylesini hiç beklemiyordu...

Burak Yılmaz'ın hayalleri Hollanda'da geçirdiği kısa sürede yerle bir oldu. Fransa şampiyonu Lille'den ayrılarak Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz, burada ancak kümede kalma mücadelesi verebiliyor. Krizlerin içindeki kulüpte devam edip etmeyeceği merak konusu.

Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırmış durumda. Fransa'da şampiyonluk yaşayarak tarihe geçtiği Lille'den ayrılıp Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan Burak Yılmaz, burada hiç de hayalini kurduğu bir süreç geçirmiyor. Uzun soluklu bir projeyle Fortuna takımına transfer olan Burak, Avrupa yarışından bir hayli uzak olan takımıyla küme düşmemek için mücadele verecek gibi gözüküyor.

Lille'de 2 sezon önce PSG'nin önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, attığı gollerle bu başarıda büyük pay sahibiydi. Geçtiğimiz sezon ise düşüşe geçen Fransız ekibi ligi 10. sırada bitirirken, Burak Yılmaz da taraftarlarla atışmış ve araları açılmıştı. Buradaki misyonunu tamamladığını düşünen 37 yaşındaki golcü oyuncu, yeni bir maceraya yelken açarak Fortuna Sittard takımına transfer oldu. Burada sadece oyuncu değil, ilerisi için teknik adamlık da düşünen Burak, sezona fırtına gibi başlamış ve ilk 6 maçında 4 gol 1 asist yapmıştı. Ancak bu goller takımı için yeterli olmuyor ve takım bir türlü kazanamıyordu. Hollanda ekibi çareyi hoca değişikliğinde aramış ve geçici bir süre olsa da başarılı olmuştu. Burak Yılmaz'ın uzun sürecek gol orucunun başlangıcına denk gelen bu süreçte Milli futbolcu 9 maçlık bir gol hasreti yaşadı.

Burak Yılmaz'ın golsüz geçen bu sürecinde Fortuna Sittard her ne kadar galibiyetler elde etse de yeterli olmadı. Avrupa kupaları potasına kendisini bir türlü atamayan takım, küme düşme hattından uzak kalmak için savaş verdi. Burak Yılmaz ise yeni yılla ciddi bir yükselişe başladı. Üst üste oynadığı 4 maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağlayan Burak, sonraki maçlarda 1 gol 2 asist üretiminde daha bulunmayı başardı. Ne yazık ki bu performans da takım için yeterli olmadı. Son 5 maçında 4 mağlubiyeti olan Fortuna Sittard, Konferans Ligi elemelerine 9 puan, ligin zirvesine ise 29 puan uzaklıkta.

Kariyeri boyunca hep şampiyonluk mücadelesi veren, 4 Büyükler'in formasını terleten, ülkemizde 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 12 kupa kazanan ve Fransa'da hem lig hem de süper kupayı kazanan Burak Yılmaz'ın kariyerinin sonuna yaklaşırken böyle bir final yapması sevenlerini üzmüş durumda. Akşam'a göre; Sezon sonu için nasıl bir yol haritası çizeceği merak edilen Burak, aktif futbolculuğa veda edip etmeyeceğinin kararını da verecek.

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