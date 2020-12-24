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Spor Burak Yılmaz Lille'yi son dakika golüyle kurtardı
Spor

Burak Yılmaz Lille'yi son dakika golüyle kurtardı

Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Burak Yılmaz'ın son dakikada attığı golle Montpellier'i 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:32:00 -
Burak Yılmaz Lille'yi son dakika golüyle kurtardı

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu. Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.

Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.

Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz'ın bu golü sayesinde Lille, liderlik koltuğunu kaptırmaktan kurtuldu.

Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan Mehmet Zeki Çelik, 27. dakikada sakatlanarak yerini Tiago Djalo'ya bırakırken, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 75. dakikada oyuna girdi.

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