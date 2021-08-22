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Spor Burak Yılmaz Lille'yi hezimetten kurtardı
Spor

Burak Yılmaz Lille'yi hezimetten kurtardı

St Etienne ile Lille Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın golü Lille'yi hezimetten kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 01:42:00 -
Burak Yılmaz Lille'yi hezimetten kurtardı

Ligue 1'in 3. haftasında son şampiyon Lille, deplasmanda St. Etienne ile kozlarını paylaştı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Lille, uzun süre maçı önde götürmesine karşın istediğini alamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sezona golle başlayan milli forvet Burak Yılmaz, St. Etienne karşısında 38. dakikada Lille'i öne geçirdi. Ev sahibinin golü, 85. dakikada Saidou Sow'dan geldi.

Burak Yılmaz, bu sezonki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Lille puanını 2'ye yükseltti ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. St. Etienne de puanını 3 yaptı.

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