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Spor Burak Yılmaz hastalığı ne? Burak Yılmaz neden Sevilla maçında yok?
Spor

Burak Yılmaz hastalığı ne? Burak Yılmaz neden Sevilla maçında yok?

Burak Yılmaz neden kadrodan çıkarıldı? Lille forması giyen Burak Yılmaz, takımının Sevilla ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Peki, Burak Yılmaz'ın neyi var? Burak Yılmaz sağlık durumu

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:33:00 -
Burak Yılmaz hastalığı ne? Burak Yılmaz neden Sevilla maçında yok?

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille’nin Sevilla oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Peki, Burak Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl?

Burak Yılmaz hastalığı ne? Burak Yılmaz neden Sevilla maçında yok?

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yarınki Sevilla maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Burak'ın ligin 12. haftasında 29 Ekim'de Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynanan karşılaşmada biraz hasta olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın 30 ve 31 Ekim'de hastalığının sürdüğünü ifade eden Gourvennec, milli futbolcunun hastalığı nedeniyle Lille'de kaldığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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