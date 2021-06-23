Burak Yılmaz dünya devine gidiyor!
İtalyan medyası, Milan'ın Lille'de forma giyen Burak Yımaz'ın transfer etmek istediğini yazdı.
İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le beraber PSG'nin önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.
Rüya gibi sezon geçirdi
35 yaşında ilk Avrupa deneyimini yaşayan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol ve 5 asistlik performans sergiledi ve özellikle Fransa'da birçok kez ayın futbolcusu ödülü kazandı, spor gazetelerinde manşetleri süsledi.
Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sonra erecek.