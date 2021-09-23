Burak yardım etti Lille kazandı
Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille, Reims'i Burak Yılmaz'ın iki asistiyle 2'lik skorla yendi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Reims engelini 2-1'le geçti. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz maça 11'de, Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladı.
Ev sahibi ekip 31. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz, ceza sahası sağ içinden arka direğe ortaladı. David, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 43. dakikada Burak Yılmaz'ın kornerden ortasını Benjamin Andre kafayla ağlara gönderdi ve Lille'i 2-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla sona ererken; Reims, 73. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Alexis Flips'in beyaz noktadan affetmezken; maçın da skorunu belirledi, Lille: 2 - Reims: 1.
Lille 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırırken, puanını 8 yaptı. Reims ise 7 puanda kaldı.