  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Burak Özçivit'ten ortalığı karıştıran Kuruluş Osman paylaşımı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni bölümün ilk görüntülerini 'Finale doğru' mesajıyla paylaştı. İzleyiciler bu notu yanlış anlayınca Özçivit'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:01:00 - 2020-06-16 13:04:35
Burak Özçivit'ten ortalığı karıştıran Kuruluş Osman paylaşımı

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 2019-2020 sezonunun en başarılı iki dizisi olarak dikkatleri çekiyor. Yarın yeni bölümü yayınlanacak dizi için başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım izleyiciler tarafından yanlış anlaşılınca yorum yağmuruna tutuldu.

“Finale doğru”

Özçivit, instagram hesabından dizinin 26. bölümünden ilk görüntüleri paylaştı. Oyuncu hem fragmanı yayınladı hem de fotoğrafını paylaştı. Ancak mesajında “Finale doğru” ifadesini kullanan oyuncu, birçok dizi hayranının da aklını karıştırdı. İzleyiciler, Özçivit'in 1. sezon finalini yanlış algılayınca bu durum yorumlara yansıdı.
Dizinin 2. sezon çekimlerine Eylül ayında başlaması ve Ekim ayında da izleyicilerle buluşması bekleniyor.

İşte o paylaşım ve bazı yorumlar;






Geyhatu kimdir? Tarihte Geyhatu kimdir kimin oğludur? Geyhatu ne zaman yaşadı
Geyhatu kimdir? Tarihte Geyhatu kimdir kimin oğludur? Geyhatu ne zaman yaşadı

Tarih

Geyhatu kimdir? Tarihte Geyhatu kimdir kimin oğludur? Geyhatu ne zaman yaşadı

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi
Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

Medya

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi
İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi

Medya

İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi

Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor
Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

Medya

Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı