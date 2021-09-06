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Medya Burak Özçivit'ten flaş sözler: Fahriye'ye destek olmuyorum çünkü...
Medya

Burak Özçivit'ten flaş sözler: Fahriye'ye destek olmuyorum çünkü...

“Kuruluş Osman”ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, gazetecilerin yeni dizi ile ilgili eşinize destek oluyor musunuz? sorusuna"Destek olmuyorum çünkü fazlasıyla yapıyor bu işi" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:45:00 -
Burak Özçivit'ten flaş sözler: Fahriye'ye destek olmuyorum çünkü...

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen yıllar sonra “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisinde Akça Hatun karakterini oynamaya hazırlanıyor. Evcen, bir süredir rolü için hazırlık yapıyor.

Başarılı oyuncu, muhaberilerin "Eşiniz Fahriye Evcen'e binicilik konusunda yardım ediyor musunuz?" sorusuna "Destek olmuyorum çünkü fazlasıyla yapıyor bu işi" cevabını verdi.

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