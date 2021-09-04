Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın kamera arkası görüntülerini paylaştı
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizinin kamera arkasından bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteri ile başrolü üstlenen başarılı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından set görüntülerini paylaştı. Özçivit, yeni sezon çekimlerine başlayan Kuruluş Osman'nın 1. sezonuna ait kamera arkasını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Dizide Bala Hatun'u oynayan Özge Törer ile bir sahnesinin kamera arkasını yayınlayan Özçivit, rol arkadaşı ile birlikte at üzerinde adeta şov yaptı.