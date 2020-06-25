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Medya

Burak Özçivit Kuruluş Osman'a böyle veda etti

Sevilen tarih dizisi 'Kuruluş Osman' dün akşam ekrana gelen 27. bölümüyle sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'da Osman Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit ise dizinin hayranlarına veda paylaşımı yaptı. Öte yandan dizinin yeni sezonunda Ertuğrul Bey'in geri dönmesi bekleniyor. Ertuğrul Gazi rolünü yeniden Engin Altan Düzyatan'ın oynayacağı konuşulurken öne çıkan isim ise Ediz Hun oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 07:46:00 - 2020-06-25 08:05:53
Burak Özçivit Kuruluş Osman'a böyle veda etti

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 27. bölümüyle sezon finali yaptı.

Dizide Osman Bey karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burak Özçivit ise Instagram hesabından diziden bir kareyi paylaşarak hayranlarına veda etti. Burak Özçivit paylaşımında, "Sezon finali...Yeni sezonda görüşmek üzere" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Diğer yandan dizinin yeni sezonunda Ertuğrul Gazi'nin geri dönmesi bekleniyor. Ancak rolü kimin oyanayacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Engin Altan Düzyatan ve Ediz Hun öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde neler yaşandı?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

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