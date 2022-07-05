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Medya Burak Özçivit için karar çıktı!
Medya

Burak Özçivit için karar çıktı!

Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada “hakaret” suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 15:53:00 - 2022-07-05 15:55:58
Burak Özçivit için karar çıktı!

Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada “hakaret” suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Oyuncu Burak Özçivit'in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gümüş, “Tüm taraflarca kabul edilen bu olay ile ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Sanık avukatı Serkan Toper ise “Müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

3 BİN TL PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit’in “hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak günlüğü 30 liradan 100 gün olmak üzere toplamda 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışlarının olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

 


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