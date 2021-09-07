Burak Kapacak kimdir kaç yaşında?
Burak Kapacak kim? Fenerbahçe'nin 6 Eylül Pazartesi günü lisans çıkardığı Burak Kapacak'a talip çıktı. Altay'ın Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağlamak için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Peki, Burak Kapacak kimdir kaç yaşında?
Burak Kapacak 8 Aralık 1999'da Bursa'da dünyaya geldi. Sol bek mevkiinde görev alan 21 yaşındaki futbolcu altyapı kariyerine 2012'de Tuna Gençlikspor'da başladı. Burak, 11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. Genç futbolcu, 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Burak Kapacak 7 Ağustos 2021'de 1 milyon 350 bin Avro'ya Fenerbahçe ile 5 yıllık mukavele imzaladı.