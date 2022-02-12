Burak Elmas'tan olay açıklama: Tribünde olsam ben de...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde kendisine yapılan eleştiriler üzerine açıklamada bulundu. Elmas, "Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum" dedi.

Ligdeki kötü gidişatın ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşan Elmas, "Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırabilirdim. Tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar var. Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz. Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var" diye konuştu.

Sistematik saldırı var

Sistematik bir saldırı olduğunu savunan Galatasaray'ın bir numarası geleceğe umutla bakıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu kaosa nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak konusu.