Burak Elmas'tan Marcao ve Oğulcan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir GS TV ekranlarında Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

"Diz çöktürmek istiyorlar"

"Oğulcan Çağlayan transferi, Galatasaray ile Rizespor arasındaki hukuki durum... Bu olay bundan ibaret değil. Kapsamı daha geniş. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, baskı yapılan ve en sonunda Galatasaray'ın bir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeye varan bir olaylar zinciri... Galatasaray'a diz çöktürme çabası var. Galatasaray buna boyun eğmeyecek. Bedeli ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edecek. Bu Galatasaray'ın en önemli hukuki mücadelesidir."

"Kan davasına dönüştürmek istiyorlar"

"Bizim bu süreçte uzlaşmayla konuyu halletme irademiz oldu. Rizespor'da Sayın Tahir Kıran başkanımız geldi. Ciddi bir çabayla camialar arasındaki kavgayı halletme iradesi gösterdik. Nasıl çözebilir, anlaşabiliriz dedi. Sayın Tahir Kıran da çok ciddi bir çaba gösterdi. Sayın Tahir Kıran'a da Rizespor'dan bir baskı var. Rizespor ile Galatasaray arasında bir problem yok. Bu ilişkileri normalleştirmeye çalışıyoruz. Bir kesim, bazı isimler... Bu isimler bende tespitli. Bunlar kan davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu baskıyı Rizespor yönetimine ve Sayın Başkanını da zor durumda bırakacak şekilde yapıyorlar. Görüşmeler bir aşamaya geldi. Bu süreçte Tahkim Kurulu'na kişisel bir suç duyurusunda bulunduk, görevi kötüye kullanmaktan ötürü."

"Enteresan gelişmeler yaşandı"

"Rizespor'a bazı oyuncuları satılık ve kiralık olarak vermek ve üstüne para vermek yoluyla çözüme gitmeye çalıştık. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Pazartesi günü Giresunspor maçında hiç birimizin tasvip etmediği, aile içi olan ve aile içinde gereğini yapacağımız bir olay cereyan etti. Marcao yanlış bir hareket yaptı, özür diledi. Biz de kulüp içi disiplin soruşturmamızı başlattık.

"Marcao için duyumlar geldi"

Marcao'nun Disiplin Kurulu'ndan duyumlar geldi. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim falan diye. Biz bu duyumlara pek kulak vermedik. Rizespor ile aramızdaki protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba günü bir protokol geldi Rizespor'dan. Kabul edemeyeceğimiz birkaç şart vardı. Rizespor avukatından bize bir ön yazı geldi. Perşembe 17'ye kadar imzalanması istendi. Perşembe Marcao'nun cezası Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. Oğulcan, Galatasaray davası sadece bir oyuncu, iki kulüp davasından çıkmış durumda."

"Davadan çekilmemiz istendi"

Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davalardan çekilmemiz istendi. Federasyon ve kurulları da bu işin içerisinde. Bize karşı hukuksuz karar veren Tahkim için yaptığımız görevi kötüye kullanma davası geri çekilmez. Bu anlaşma masadan kalkmıştır. Aldığım duyumlardan ötürü Marcao'nun üst sınır veya yakınından ceza alacağını, federasyon yöneticisiyle paylaştım.

Ben bunu dile getirdim. Sayın Başkan da bu konuşmadan ötürü bana teşekkür etti, tespitlerime katıldığını söyledi. Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolunda kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz. Ezilirler! Bunu kan davasına çevirenlere uyarım, devam etmeyin. Kaybedenler Galatasaray ve Rizespor olmaz, siz olursunuz. Bunun bedeli neyse öderiz. Galatasaray için korkusuz ve cesur olacağız.

Sırf bu Oğulcan davası nedeniyle bürokraside haklı olduğu konular çözümsüzlüğe itilmiştir. Herkesi uyarıyorum. Galatasaray köklü ve büyük bir camiadır. Galatasaray'a diz çöktürmek isteyenler ezilir. Galatasaray değerleri için çok bedel ödemiştir. Bu bedel neyse ödenir ama Galatasaray kazanır."

"Hiçbir olayı kişiselleştirmedik"

"Biz göreve geldiğimizden beri kişilerle değil sorunlarla ilgili mücadele edeceğimizi söyledik. Hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Diğer taraflarda, bu iş kişiselleştiriliyor. Bu da Galatasaray. Buna izin vermeyiz. Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu'nun istifa etmesini istedi Sayın Epözdemir. Buna benzer bir suç duyurusunu Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu için yapacağız."

"Operasyon yapılıyor"

Galatasaray bu davayı tüm gücüyle, tüm hukukçularıyla takip edecektir. Sayın Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'ye bir mesaj vermek istiyorum. Biz iyi niyetle sorunlarımızı çözmek istediğimizi söyledik.

Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Bizden bir haraç istiyorlar. Oyuncunun bonservisinden daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarmaktır. Disiplin ve Tahkim, bu haracı Galatasaray'a baskıyla ödetmeye çalışıyorlar. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz. Murat Balcı yönetimindeki Tahkim, Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu ve UÇK ile Galatasaray'ın birebir mücadelesi vardır. Buna ilişkin TFF gerekeni yapmazsa TFF ile de mücadele edeceğiz. Artık kapalı kapılar ardındaki sözlerini yapmalarını bekliyoruz. Galatasaray'a operasyon yapılıyor. Bundan sonra verecekleri cezalar için hukuk yoluna gideceğiz. Geçmişte verilen cezalar da operasyondur.

Tahkim ve PFDK arasında ahbap çavuş ilişkisi vardır. Marcao ile ilgili Tahkim'e başvurmayacağız."

"Son kez uyarıyorum"

"Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray, bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'a hakkaniyetsiz cezalar veren, Galatasaray'ın altını oyan her kişi ve şahıs bedel öder. Biz hukuk içerisinde bu bedeli ödetmeyi hem yurt içinde hem yurt dışında maddi ve manevi yapacağız. Bu uyarıyı yapıyorum. Önümüzde bir sezon var. Sezon içinde yapılacakları yakından izliyor olacağız. Sayın Murat Balcı ve Sayın Aytaç Yüksel gerekeni yapsınlar. Sayın Nihat Özdemir'den de kapalı kapılar ardında söylediklerini yapmasını bekliyoruz. Tüm Galatasaraylıları da yakından bildireceğiz."

TFF'ye rest çekti

"Bizim gösterdiğimiz iyi duruşa karşılık verene kadar TFF ile ilişkilerimize ara veriyoruz. TFF ile ilişkilerimizi yazılı hale indiriyoruz. Yüz yüze ve birebir bir daha görüşmeyeceğiz."