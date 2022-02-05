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Spor Burak Elmas'tan Gomis tepkisi
Spor

Burak Elmas'tan Gomis tepkisi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gomis'in sözleşmesindeki küme düşmeme bonusu iddialarına sert cevap verdi. Elmas, "Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:47:00 -
Burak Elmas'tan Gomis tepkisi

Galatasaray'da Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı gerçektirildi.

Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen küme düşmeme bonusu iddialerına yanıt verdi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor.

"Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor"

İçeride hala benim yöneticilerime, ben kendimi geçtim. Profesyonel çalışanlara, tek tek yöneticilerime Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor."

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