Burak Elmas gözünü kararttı! Oyunculara dev prim

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Son 16 Turu ilk maçında Barselona'ya konuk oldu, Camp Nou'da avantajı kaptı. Dev rakibiyle 0-0 berabere kalan Sarı Kırmızılı ekipte Başkan Burak Elmas'tan futbolculara prim sözü geldi.

90 dakikanın ardından soyunma odasına giren ve teknik heyet ile futbolcuları teker teker tebrik eden Başkan Elmas, 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacak rövanş maçında çeyrek final bileti alınması halinde 12 milyon TL prim vereceğini duyurdu.

Süper Lig 'de zor günler geçirmesine rağmen, Avrupa Ligi'nde müthiş bir başarı hikayesi ortaya koyan Galatasaray, perşembe günü yıldızlar topluluğu karşısında zoru başarmaya ve ülke puanına destek olmaya çalışacak. Barcelona beraberliğiyle birlikte bu sezon 15 bin puana ulaşan Cim Bom, Türkiye'nin elde ettiği 27 bin 100 puanın büyük bölümünü karşılamış oldu. Son olarak 19. sırada bulunan ve 15. Yunanistan'la arasında 600 puan kalan Türkiye, ilk 15'e girememesi halinde Avrupa'ya 5 yerine 4 takım göndermek zorunda kalacak.

Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar Sarı Kırmızılı kulüpte herkes, Barcelona karşısında alınacak tur biletine konsantre oldu. 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadyumu'nu dolduracak coşkulu taraftarlar da Galatasaray'ın en büyük itici gücü konumunda yer alıyor.

Kaynak: Fanatik