Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Elmas, 38. başkan olarak tarihe geçti. Burak Elmas, kulüp tarihinin 37. başkanı unvanına sahip Mustafa Cengiz'den koltuğu devralacak.

Burak Elmas 3 yıl görev yapacak

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı

Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.

Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.

"Galatasaray bizim ailemiz ve ailemize verdiğimiz sözlerin gereklerini yapacağız"

Galatasaray Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda rakiplerini geçerek başkan seçilen Burak Elmas ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

Seçim sonucunun duyurulmasının ardından kürsüye önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çıktı. Hamamcıoğlu, seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu seçim, Galatasaray'da yeni başlayacak bir kucaklaşma ve kardeşliğin sembolü olacak. Centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik. Bunda herkesin payı var." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Burak Elmas, "Bütün üyelerimize bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Başkan adayları İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarından tezi yok birlik ve beraberlik ruhuyla tüm sorunları halletmek için tek yürek olacağız, birlikte çok çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından sevincini ekibiyle paylaşan Elmas, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu." diyen Elmas, "Bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın farkı budur. Bizlerle seçimde yarışan ve Galatasaray demokrasisine renk katan diğer adaylar ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı birleştirmek için geldik. Yarından tezi yok tek yumruk olarak Galatasaraylılar olarak birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine yeni başkan Burak Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz ve ailemize verdiğimiz sözlerin gereklerini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Elmas, seçimin heyecanlı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Galatasaray'ın DNA'sına ve değerlerine uygun davranışlarla bir seçimi sonuçlandırdık. Seçim sürecinde umarım kimse kırılmamıştır. Galatasaray'a yakışan şekilde sadece kendimizi ve ekibimizi tanıtan bir seçim süreci geçirdik. Kimse hakkında bir şey söylememeye dikkat ettik. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz. Bu kazanma bir başlangıç. Aslında zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak."

Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Elmas, "Taraftarlarımıza bize gösterdikleri ilgiden ve ettikleri duadan dolayı teşekkür ederim. Bu ilgi omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor. Bu ilginin getirdiği sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz. Şimdi onlara layık olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Seçimin son anlarını yarıştığı Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte takip etmesi sorulan Burak Elmas, "Galatasaray için normal bir görüntü. Son zamanlarda uygulanmadığı için sizlere garip gelmiş olabilir. Galatasaray budur. El ele kol kola herkes birbirini tebrik eder. Ertesi günden itibaren Galatasaraylı aile olarak yaşamaya devam ederiz. Normali yaptık. Bundan sonra da Galatasaray'a uygun davranış biçimlerini göstermeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Burak Elmas'ın kayınpederi ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Faruk Süren ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel ve demokratik bir yarış oldu. Galatasaray kazandı. Galatasaray her zaman kazanır. Tebrik ederim. Artık yeni ufuklara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas kimdir?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan Burak Elmas’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

TFF, Burak Elmas'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." denildi.