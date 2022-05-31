  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş paraları ödemeyince sahneye çıkmadılar! Konser alanı karıştı
Medya

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş paraları ödemeyince sahneye çıkmadılar! Konser alanı karıştı

Adana’da Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Şarkıcılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı. Konseri izlemek için gelen davetliler olay çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:09:00 - 2022-05-31 10:09:59

Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Şarkıcılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı. Konseri izlemek için gelen davetliler olay çıkardı.

Pet şişe atıldı

Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen Bulut ve Kuş, konser alanına gelince alandakiler tarafından yuhalandı.

İkilinin bulunduğu araca pet şişeler atıldı. Tepkiden dolayı araçlarından inmeyen Bulut ve Kuş, konser alanından uzaklaştı.

“Hukuki süreci başlatacağız”

Organizasyonu yapan Veysel Şakir, bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı. Şakir, “Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız.” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay