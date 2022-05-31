Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş paraları ödemeyince sahneye çıkmadılar! Konser alanı karıştı

Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi. Şarkıcılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı. Konseri izlemek için gelen davetliler olay çıkardı.

Pet şişe atıldı

Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen Bulut ve Kuş, konser alanına gelince alandakiler tarafından yuhalandı.

İkilinin bulunduğu araca pet şişeler atıldı. Tepkiden dolayı araçlarından inmeyen Bulut ve Kuş, konser alanından uzaklaştı.

“Hukuki süreci başlatacağız”

Organizasyonu yapan Veysel Şakir, bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı. Şakir, “Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız.” dedi.