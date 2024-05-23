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Yaşam Buradan yetişen zengin oluyor! Aylık maaşları en az 30 bin dolar
Yaşam

Buradan yetişen zengin oluyor! Aylık maaşları en az 30 bin dolar

Yeniakit Publisher
2024-05-23 11:55:00 -

Aşçılık denildiğinde akla gelen ilk yer Bolu'dur... Bolu Mengen'de yetişen aşçılar yurt dışında aylık 30 bir dolardan aşağı çalışmıyor.

Bolu’nun Mengen ilçesi Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, Büyük Elçilikler, Saraylar ve Lüks Otellere yüzlerce aşçı yetiştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu’nda yetişen aşçı ve şefler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar’dan Suudi Arabistan’a kadar en iyi otellerde görev yapıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, “Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz” dedi.

“Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz”

Yurt dışında görev yapan ve Mengen’den yetişmiş olan bir aşçının 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirten Doç. Dr. Çavuş, “Onu tahmin etmek zor ama yüksek. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı maaş almaz” ifadelerini kullandı.

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