"Buradan ilan ediyorum" diyen Doğu Perinçek duyurdu: HDP kapatılacak
Kobani olaylarıyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılacağını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in son açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Habertürk'te yayınlanan “Kübra Par’la Açık ve Net” programına katılan Perinçek, burada dikkat çeken ifadeler kullandı.
37 vatandaşın öldürüldüğü, 761 kişinin yaralandığı, çok sayıda kamu binası, okul, ev, iş yeri ile araca zarar verilen ve "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen Kobani eylemlerine ilişkin değerlendirme yapan Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılacağını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Buradan ilân ediyorum; HDP kapatılacak” ifadesini kullandı.