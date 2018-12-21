Burada sirke yazıyor

Eviniz için her türlü temizleyici malzemeyi alırsanız, bu günlerde size biraz pahalıya patlayabilir. Bu kimyasal sanayi ürünlerinin çoğunun "yabancılara ait" olması bir yana, zehir saçıyor ve çevre kirliliği yapıyor olması büyük tehlike. Kanser neden böyle yaygınlaştı sanıyorsunuz; deterjanlar, bu tür temizlik maddeleri baş rolü oynuyor.

Aslında çoğumuz evlerimizde kir ve lekelerden kurtulabilmek için gerekli malzemelere sahibiz..

Çamaşırlardaki yağlar ve lekeler, bebek pudrası ile temizlenebilir. Lekeli veya yağlı olan kısıma bebek pudrasını dökün ve bir gece öyle bırakın. Daha sonra normal olarak yıkayın.

Çamaşır suyundan kaç

Çamaşır suyu, giysilerinizin hızlı bir şekilde yıpranmasına sebep olabilir. Üstelik korkun, zehirdir. Asla solumamanız gerekir. Çamaşır suyu yerine kabartma tozu ve elma sirkesi karışımını kullanabilirsiniz. Bu doğal tarif, beyazlarınızı gerçekten beyaz yapacaktır. Sirke aynı zamanda "yumuşatıcı"dır. "Ya kokarsa?" diye endişe etmeyin, kokmaz!

Diş fırçalarınızı da elma sirkesine batırın. Bütün mikroplandan temizlemiş olursunuz. Ağzınızı bir küçük yudumcuk elme sirkesi ile çalkalarken, dişlerinizi de fırçalayıp tükürün. Artık bir daha ağzınızı suyla çalkalamayın. Maksat hasıl olmuştur, hem dişleriniz hem ağız içiniz tertemizdir. İçiniz ferah olsun. Diş macununu lüzûm yok!

Alın size deterjan

Limon, sirke ve tuz, doğal bulaşık deterjanlarıdır. 2 bardak suyun içine 4 limon kesip ekleyin ve pişirin. Daha sonra karıştırın, tuz ve sirke ekleyin ve tekrar kaynatın. Mağazada satılan bulaşık makinesi paketi yerine 3 çorba kaşığı limon jeli kullanın kafi.

Tuvaletinizi dezenfekte etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat bu tür işlerde etkili bir temizlik maddesidir. Klozet etrafına birkaç yemek kaşığı karbonat dökün ve 10 dakika bekleyin. Sonra fırçalayın. Aradaki farkı göreceksiniz.

Çaydanlıktan camlara

Çaydanlıklarda bulunan kireci gidermek için elma sirkesi ile suyu karıştırıp çaydanlığın içine dökün ve öyle kaynatın. Sonrasında suyu dökün ve çaydanlığı yıkayın. Sonra temiz su kaynatın. Bitti!

Camları temizlemek için de kabartma tozu ve sirke kullanmanız yararınızadır. Camsillere verdiğiniz paraya yazık.

Camların köşelerinde bulunan toz ve kirin temizlenebilmesi için kabartma tozu ve sirke kullanılmalı. 5-10 dakika beklettikten sonra diş fırçası yardımıyla köşelere gezdirebilirsiniz. Kalan kısımları bez ile alabilirsiniz.

Bir diğer yöntem de suyun içine elma sirkesi ve eritilmiş kabartma tozu ekleyin. Sprey şişesine koyup pencerelerinize sıkın ve kuru bezle camlarınızı temizleyin. Pencerelerinizin nasıl parladığını görünce siz bile şaşıracaksınız!

Muslukların etrafındaki kireçlenme beyazlıklarını, üzerlerine elma sirkesine batırılmış bez bırakır, bekletirseniz, rahatça çıktıklarını göreceksiniz.

Kirli tuvaletinizi temizlerken sirke en iyisidir.

Sifon deposuna sirkeyi dökün. Ayrıca klozet kapağına helâ taşına sprey şişesiyle sirke sıkın tuvalet kağıdıyla temizlemeden hemen önce. Sifonu çekin. Böylelikle bir taşla iki kuş vuracaksınız.