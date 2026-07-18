Burada kazan orada harca! Seküler beyaz Türkler Yunanistan'ı ihya etti

Türkiye’de yüzbinlerce lira kazanan kimi kesimler parayı harcamaya gelince, yabancı devletleri tercih ediyor. Sahil şeridindeki tesislerin uyguladığı fahiş fiyatları gerekçe gösteren seküler beyaz Türkler Yunanistan’a akmaya başladı.

‘DİLENCİ BİLE TÜRK’

Yunanistan’a giden bir vatandaşın yaşadığı şaşkınlık, sosyal medya paylaşımına yansıdı. Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç şehrine giden Türk, neredeyse her yerde Türkler olduğunu belirterek; “Sahil boyu neredeyse 10 kilometre. Yunan bulmak zor burada. Her tarafta Türkçe konuşuluyor. Restoran ve kafelerin hepsi dolu. Yüzde 80’ine yakını Türk. Dilenci bile Türk, düşünün yani. Türkiye’ye geçmiş olsun. Türkiye, turistleri Yunanistan’a kaptırmış. Türkiye'deki turizmciler oturup düşünsün” dedi.