Burada 30 kişi yaşıyor! İşte dünyanın en soğuk yeri

Dünyanın en soğuk bölgesi Antartika’da çıktı. Rusya’nın kurduğu Vostok Araştırma Bölgesi, dünyada en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yer olarak biliniyor. Antartika’da bulunan araştırma merkezinde 1983 yılında yapılan bir ölçümde hava sıcaklığı -89,2 derece olarak ölçüldü. Sovyetler Birliği döneminde 1957 yılında kurulan araştırma merkezinde en fazla 30 kişi bulunuyor. Merkezde kış sezonunda ise sadece 15 kişi bulunuyor.

İstasyon, Antarktika buz kalkanı üzerinde 3.488 metre yükseklikte yer alıyor. Araştırma merkezinde aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Atmosferin kutup bölgelerinde biraz daha ince olması nedeniyle burası 4.200 metre yükseklikteymiş gibi hissettiriyor. Vostok İstasyonu, yıllık ortalama sıcaklığıyla dünyanın en soğuk faal hava durumu istasyonu unvanını taşıyor.

Nisan ile Eylül aylarını kapsayan soğuk sezonda sıcaklıklar ortalama -66°C civarında seyrederken, 'sıcak' sezonda ortalama sıcaklık sadece -44 derece oluyor. Havadaki nemin eksikliği, şiddetli rüzgarlar, yüksekliğe bağlı olarak azalan oksijen seviyeleri ve yaklaşık 120 gün süren kutup gecesi, bu buzlu ortamın sertliğine katkıda bulunuyor.

Vostok'un aşırı koşullarına alışmak bir haftadan iki aya kadar sürebilir ve yeni gelenler baş ağrısı, boğulma hissi, artan kan basıncı ve burun kanamaları gibi belirtiler yaşayabilir.

Buna rağmen, 2017 itibariyle yaz aylarında Vostok İstasyonu'nda yaklaşık 30 kişi ikamet ediyor, kış sezonunda ise nüfus sadece 15'e düşüyor.