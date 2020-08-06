Bunyavirüs nedir bunyavirüs belirtileri neler? Bunyavirüs nasıl bulaşır?

Bunyavirüs hastalığı aynen koronavirüs gibi Çin’de yayılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’de de Bunyavirüs hastalığının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar yani sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaştırıldığı söylenilmekte.

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır. Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

Bunyavirüs kuluçka süresi ne kadardır?

Trombositopeni Sendromu (SFTS)’nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur. Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera’dan türemiştir.