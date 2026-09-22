Bünyamin Bozkurt davasında yeniden bilirkişi talebine ret, sanık tutuklu kaldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un hayatını kaybettiği olayın davasında mahkeme, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.F.Y.'nin (15) tutukluluk halinin devamına hükmetti. Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada heyet, yeniden bilirkişi raporu aldırılması taleplerini de reddederek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

Olay, 19 Mart'ta İnönü ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Evdeki av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurulan Bünyamin Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"Yemin billah bilerek yapmadım"

Savunmasında arkadaşını kasten vurmadığını söyleyen M.F.Y., hava soğuk olduğu için arkadaşlarını eve çağırdığını, babasının tüfeğini yatağının altından çıkarıp göstermek istediğini anlattı. Bünyamin'in tüfeğin kaç mermi aldığını sorması üzerine mermileri doldurmaya başladığını aktaran sanık, doldururken "Önünde durmayın, patlar" dediğini, ardından mermileri boşaltıp kurma kolu ile şarjörü kontrol ettiğinde mermi görmediğini söyledi.

"Tüfeği yaslamak amacıyla hamle yaptığım esnada birden patladı. Silah elimden düştü, donup kaldım" diyen M.F.Y., Bünyamin'in yaralandığını görünce korkup annesine haber vermek için aşağı indiğini, havluyla yaraya bastırdığını dile getirdi. Sanık sözlerini şöyle tamamladı: "Bile ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin'i hedef almadım. Senelerdir en yakın arkadaşımdı, aramızda husumet yoktu. Yemin billah bilerek yapmadım."

Tanık A.D. ilk ifadesini kabul etmedi

Olay anında odada bulunan tanık A.D., M.F.Y.'nin yerde çömelmiş halde silaha mermi doldurduğunu, kendisinin başını korumak için masanın altına girdiğini, Bünyamin'in ise bazanın arkasında olduğunu söyledi. M.F.Y.'nin mermileri boşalttıktan sonra ayağa kalktığını, o esnada ateş sesi duyduklarını belirten tanık, kafasını kaldırdığında tüfeğin yerde olduğunu, M.F.Y.'nin şok içinde kaldığını ve Bünyamin'in yere düştüğünü anlattı.

Soruşturma aşamasındaki beyanını korku nedeniyle verdiğini kaydeden A.D., "İlk ifademde çok korktuğum için 'silahı doğrulttu' demiştim, o ifademi kabul etmiyorum. O gün aralarında hiçbir tartışma yaşanmamıştı" dedi.

Diğer tanık B.T., M.F.Y.'nin mermileri doldurduktan sonra kurma kolunu çekerek boşalttığını, bu sırada tüfeğin ucunun yukarı baktığını söyledi. Sanığın Bünyamin'e tüfek doğrulttuğunu görmediğini, hareketlerinden silahın boş olduğunu düşündüğünü aktaran tanık, çömeldiği için ateş anını doğrudan görmediğini ancak silah sesi duyduğunu ifade etti. B.T., olayın hemen ardından M.F.Y.'nin annesine koşarak "Bünyamin vuruldu, 112'yi arayın" diye bağırdığını duyduğunu belirtti.

Aile şikayetçi oldu, sanık avukatı uzmanlık raporuna dayandı

Duruşmada söz verilen anne Z.B. ile baba S.B., sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Olay anına dair doğrudan görgüsü bulunmadığını belirten baba S.B., "Adalete güveniyorum, tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Çocuğumun ölümüne sebep olan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Müşteki avukatı, sanığın tüfeklerle daha önceden deneyimi olduğunu, telefonunda silah videoları bulunduğunu ve tüfeğe birden fazla mermi basıldığını ileri sürdü. Avukat, kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğunu savunarak tutukluluğun devamını talep etti.

Sanık avukatı Enes Aktaş ise olayın kazaen meydana geldiğini, ortada kasıtlı bir eylem bulunmadığını söyledi. Dosyadaki uzmanlık raporunda tüfeklerin düşme ve darbe testlerinde tetik çekilmeksizin kendiliğinden patlayabildiğinin tespit edildiğini belirten Aktaş, "Müvekkilimin tüfeği duvara ya da dolaba yaslamak isterken çarpma sonucu ateş alması bu teknik tespiti doğrulamaktadır" dedi. Aktaş, müvekkilinin olayın hemen ardından 112'yi aramasının ve arkadaşına tampon yapmasının kastın bulunmadığını ortaya koyduğunu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında benzer kazaların bilinçli taksir kapsamında değerlendirildiğini söyledi; müvekkilinin yaşı, eğitim durumu ve delillerin toplanmış olması gözetilerek tahliyesini istedi.

Yargılama 15 Ekim'de sürecek.