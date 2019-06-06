Bunun adı vahşet! Hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldılar!
ABD'de 9 aylık hamile olan Marlen Ochoa-Lopez isimli kadının karnı yarılarak bebeği çalındı.06 Haziran 2019 Perşembe 10:19
19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez'in cansız bedeni 23 Nisan'da kaybolmasından bir gün sonra bir çöp tenekesinde bulundu.
Lopez'in bebeğinin ise karnı yarılarak çalındığı belirlendi.
Bebek yaşama tutunmayı başardı
Daha sonra 911'i arayarak yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyleyen 46 yaşındaki Clarisa Figueroa isimli kadının Lopez'i öldürüp bebeği çaldığı tespit edildi.
Şuan 6 haftalık olan Yovani Lopez Jr. isimli bebek yaşama tutunmayı başardı
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