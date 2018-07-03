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Bunun adı canilik! Köpeğin gözlerini oyup...

Hakkari'de Zap Suyu yakınlarında iki gözü oyulmuş olarak ölüme terk edilmiş bir köpek bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 09:43
Bunun adı canilik! Köpeğin gözlerini oyup...

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu.

Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, şöyle konuştu:

"Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:43
  1. Hakkari
  2. gözleri oyulmuş köpek

YORUM YAZ

  • NezirNezir1 sa önce
    Daha dün zulme uğrayan bir kedi için yazmıştım, aynısını tekrar gönderiyorum, bu zulüm deccalı, deccal diye deşifre edinceya kadar devam edecektir, bunu yapmayanlar da bu vebalin altındadır.27 haziran 2016 da şöyle bir yorum yazmıştım“Ülkemiz, geçtiğimiz yıllar içinde birbiri ardına adeta bir dizi şeklinde sistemli bir biçimde ölümlü asansör kazaları,damperi kaldırılmış komyonların çarptığı üst geçit kazaları, birbiri ardına inşaattan düşüp ölen işçiler, sözüm ona tersane kazaları, elektirk veya sular kesildi diye yol kapatıp eylem yapmalar, birbiri ardına doktor,hemşire darpları, birbiri ardına maden ocağı kazaları,birbiri ardına çatı kat yangınları, ve yine birbiri ardına fabrika yangınlarına muhatap olmuştur.Acaba bunları yapan bir deccalmi var yoksa benmi çok şüpheciyim. Bence burları yapan bir deccal var,çünkü bunların tamamı bu millete verilen bir mesajdır.” Diye devam ediyordu ve aradan 20 gün bile geçmeden 15 temmuz hainliğiyle karşılaytık.Eğer ülkemizde birbirine benzeyen suçlar bir dizi şeklinde birbiri ardına yapılıyorsa bu deccal işidir.ŞİMDİ YİNE İĞRENÇ MESAJLAR VERİLİYOR, hayvanlara korkunç işkence ve birbiri ardına çocuk istismarları. FEYAT EDİYORUM EY YETKİLİLER, BU FAKİRİN FERYADINA ARTIK KULAK VERİN DECCAL DENİLEN BU ALÇAK ŞEYTANİ GÜCÜ TANIYIN VE ONUNLA MÜCAADELE EDİN.BU ONUN ELE GEÇİRDİĞİ ÜLKELERLE UĞRAŞMAKTAN ÇOK DAHA KOLAY. SN.REİSİM KÜLLİYEYİNİN KAPISINI BİR KEZ DE BU FAKİRE AÇ, ÇOK MEMNUN KALACAKSIN. Ve ey deccal son tehdidini de ayaklarımın altına aldım.
  • Abdulvahit Abdulvahit 1 sa önce
    Yapan şerefsizin ALLAH Belasını versin. Yapan şerefsizinde gözleri oyulmalı
  • AbdrhmanAbdrhman1 sa önce
    Bunu yapan mahluğun derhal bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını tc devletimizden talep ediyoruz
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