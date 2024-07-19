Bunu yapan pişman edilsin! Görevini yapmayıp kulağının üzerine yatanlar utansın

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, anız yakmanın tehlikelerini ve bunun sonucunda yaşanan yangınları anlattı. Aytuğ, Ayvalık, Hatay ve Çanakkale'deki yangınların anız yakma nedeniyle çıktığını belirtti. Anız yakmanın çağdışı bir uygulama olduğunu vurgulayan Aytuğ, bu kişilere büyük cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yazısında, anız yangınları nedeniyle kaybedilen canları hatırlatarak, bu konuda yeterli önlemlerin alınmadığını ifade eden Yüksel Aytuğ, şunları kaydetti:

"Anız yakan pişman edilsin!

Bu başlığı tam bir yıl önce 18 Temmuz 2023 tarihinde bu köşede atmış ve altına şöyle yazmıştım:

"Önceki gece Altınoluk'un karşısına düşen Ayvalık sahilinde bir ateşin büyüdüğünü fark ettim. Ateş daha sonra iyice büyüdü ve gece kızıla büründü. Elimde dürbün, büyük bir endişe ile durumu takip ederken bir yandan da dilimden dua eksik olmadı. Neyse ki Cennet Tepesi'ndeki yangın rüzgara rağmen fazla büyümeden söndürüldü.

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Hatay Soğukoluk Armutçu bölgesindeki yangın ise koca ormanı yaktıktan sonra büyük bir uğraş sonucu kontrol altına alınabildi. Çanakkale'deki yangın da ben bu satırları yazarken kontrol altına alınmaya çalışılıyordu.

Bu üç yangının da ortak bir sebebi var: Anız... Nedir anız? Tarladaki sapları, otları yakarak imha etmek. Anız denilen çağdışı uygulama, yeşilin en büyük düşmanı. Yıl 2023 olmuş, insanlarımızda ne yazık ki bu bilinç bir türlü yerleşmemiş. Diyeceğim o ki, bu ülkenin yeşiline kast etmek için ille de PKK mensubu olmak gerekmiyor. Cehalet ve vurdumduymazlık yetiyor.

Şimdi o anızları yakanlara, mangallarını, sigaralarını söndürmeden çekip gidenlere öyle büyük hapis cezaları verilmeli ki, cümle aleme ibret olsun. Yeter mi? Hayır. Hapisten çıktıktan sonra da ömür boyu fidan dikmeye mahkum edilsinler."

Ne yazık ki yapılmadı, edilmedi... Bu yazının üzerinden bir yıl geçtikten sonra Mardin'de anız yangınına tam 15 vatandaşımızı kurban verdik. Üç gün önce de Muğla'da 3 insanımızı yitirdik.

Ben gazetecilik görevimi yerine getirmiştim. Görevini yapmayıp kulağının üzerine yatanlar utansın."