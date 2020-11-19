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Dünya Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket
Dünya

Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:36:00 -
Bunu yapan ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu! Pompeo'dan skandal hareket

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlığının son günlerinde skandal bir ziyarete imza attı.

Pompeo, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra, Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Psagot'a helikopterle gelen Pompeo'nun burada bazı Yahudi yerleşimcilerle görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" söylemişti.

İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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