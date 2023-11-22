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Kadın - Aile Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep topraklarında yetişen mucize! Moringa bitkisi bakın ne işe yarıyormuş
Kadın - Aile

Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep topraklarında yetişen mucize! Moringa bitkisi bakın ne işe yarıyormuş

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:45:00 - 2023-11-22 23:48:45
Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep topraklarında yetişen mucize! Moringa bitkisi bakın ne işe yarıyormuş

Mide kanseri ve şeker hastalığı gibi önemli hastalıklarla baş eden bir bitki arıyorsanız moringayı mutlaka duymuşsunuzdur. Son yıllarda Batı dünyasının da keşfettiği bu bitki ülkemizde de yetişiyor.

Moringa bitkisi geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan bir şifa. Batı dünyası tarafından da son yıllarda keşfedilen bitki olan moringa mide kanserinden şeker hastalığına kadar birçok hastalığın ilacı. Tohumu, yaprağı, kabuğu, meyvesi, kökü her şeyi kullanılan moringa ülkemizde Gaziantep'te yetişiyor.

MORİNGANIN FAYDALARI

Kas gevşeticidir

Mide kanseriyle savaşır

Balgam söktürücüdür
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Böbrek taşı düşürür

Kan şekerini düşürür

Kurutulmış moringa yaprağında yoğurdun 9 katı, yumurtanın 4 katı protein vardır.


Bağırsakları zararlı maddelerden kurtarır.

İltihap gidericidir.

MORİNGA NASIL KULLANILIR?

Yapraklarından çay yapılabilir.

Yaprakları nane gibi içeceklere dâhil edilebilir.
Yaprakları kurutulup yemeklere, çorbalara baharat gibi eklenebilir. Ancak herhangi bir hastalığı olanlar önce doktoruna danışmalıdır. Çünkü bazı bitkiler ilaçlarla etkileşime girdiğinde zararlı olabiliyor.

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