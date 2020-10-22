Bunu sorgulamak boynumuzun borcu! ‘Ekmek yok’ diyorlar, 20 milyon liraya yalı alıyorlar

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, firari vatan haini Can Dündar’ın hiçbir ticari mükellefiyeti olmadığı halde 20 milyon TL’ye aldığı yalı ve İş Bankası ile arasındaki münasebete dair dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Söz konusu yalının nasıl alındığının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, “Ekmek yok, vatandaş ekmek bulamıyor, askıda ekmek uygulamasına başladınız, diyorlar. Böyle bir ülkede, eğer Can Dündar, bir gazeteci, sadece ve sadece yazıyla kendisinin geçindiğini söyleyen, hiçbir ticari vergi mükellefiyeti olmayan bir kişi 20 milyon liralık yalı alıyorsa, bunun arkasında neyin olduğunu sormak, sorgulamak bizim boynumuza borçtur” dedi.