Bunu kimse bilmiyordu! Duyanlar inanamadı...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferi kesinleşirken, futbol dünyası bu gelişmeyi konuşmayı devam ediyor. Ronaldo'nun sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başlarken, flaş bir iddia ortaya attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olurken, Ronaldo'nun bu hamlesi tüm dünyada oldukça ses getirmişti.

Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo” ifadelerine yer verildi.

Ronaldo'nun bu imzası sonrası birçok iddia da beraberinde gelirken, Alman Bild gazetesinde yer alan haberde Real Madrid’in, 37 yaşında olması ve yüksek maaşı nedeniyle Portekizli yıldızı istemeği savunuldu. Bild’e göre, kadrosunda gençleştirmeye giden Real Madrid, 6 aylık bir sözleşme düşünülse bile yüksek maliyeti nedeniyle Ronaldo’ya kapıyı açmadı.

Dünyaca ünlü futbolcunun bunun üzerine B planını uygulamaya koyarak, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı vurgulandı. Haberde, Ronaldo’nun kısa süre önce Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmak istediğine dair yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı. 2009-2018 yılları arasında Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız, 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, tüm zamanların en golcü futbolcusu olmuştu.

Milliyet'in haberine göre; Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo ile yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıkarken CBC Sports şoke eden bir iddiayı ortaya attı. CBS Sports'a göre Cristiano Ronaldo, yapılan anlaşma gereği Al-Nassr'ın teknik direktörünü kovma hakkına da sahip olacak.

Geçtiğimiz sezon PSG ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe de istediği teknik direktörü takıma getirme hakkına sahipti. Fransız basını da Mbappe'nin böyle bir yetkiye sahip olduğunu iddia etmişti.