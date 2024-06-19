Bunu izledikten sonra da içecek misiniz? Siyonistlerin katliama bağış yapan Pepsi-Cola kutlaması
Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı İsrail'in ürünlerini ve katliama destek veren markaları boykot etmenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Refah katliamı sonrası siyonistler İsrail'e milyar dolarlık bağış yapan Pepsi-Cola ile kutlama yaptı.
Katil İsrail'e dünya genelinde Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığı bulananlar tarafından boykot darbesi vurulurken; hala boykotu önemsiz görenlerin düşüncelerini tersine çevirecek bir video ortaya çıktı.
Katliam ortağı Pepsi'nin İsrail'e yeni desteği yerleşimci teröristler tarafından sevinçle karşılandı.
İsrail’in geçtiğimiz yılın Ekim ayında Filistin’e yönelik başlattığı katliam, pek çok ekonomik dengenin de değişmesine neden oldu. Dünya çapında insanlar, katliamları durdurmak için çeşitli eylemler yaparken, İsrail’i destekleyen küresel gıda ve giyim markaları da protesto edilerek, satın alınmıyor.
Katliamı Pepsi dansı ile kutladılar
Boykotla ekonomik anlamda zarara uğrasalar da Pepsi'nin İsrail'e yeni yardımı gecikmedi. Refah katliamı sonrası gelen yardım haberini İsrailli yerleşimci teröristler Pepsi dansı yaparak kutladı.