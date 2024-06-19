  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bunu izledikten sonra da içecek misiniz? Siyonistlerin katliama bağış yapan Pepsi-Cola kutlaması
Gündem

Bunu izledikten sonra da içecek misiniz? Siyonistlerin katliama bağış yapan Pepsi-Cola kutlaması

Yeniakit Publisher
2024-06-19 16:34:00 - 2024-06-19 16:34:43

Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı İsrail'in ürünlerini ve katliama destek veren markaları boykot etmenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Refah katliamı sonrası siyonistler İsrail'e milyar dolarlık bağış yapan Pepsi-Cola ile kutlama yaptı.

Katil İsrail'e dünya genelinde Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığı bulananlar tarafından boykot darbesi vurulurken; hala boykotu önemsiz görenlerin düşüncelerini tersine çevirecek bir video ortaya çıktı.

Katliam ortağı Pepsi'nin İsrail'e yeni desteği yerleşimci teröristler tarafından sevinçle karşılandı.

İsrail’in geçtiğimiz yılın Ekim ayında Filistin’e yönelik başlattığı katliam, pek çok ekonomik dengenin de değişmesine neden oldu. Dünya çapında insanlar, katliamları durdurmak için çeşitli eylemler yaparken, İsrail’i destekleyen küresel gıda ve giyim markaları da protesto edilerek, satın alınmıyor.

Katliamı Pepsi dansı ile kutladılar

Boykotla ekonomik anlamda zarara uğrasalar da Pepsi'nin İsrail'e yeni yardımı gecikmedi. Refah katliamı sonrası gelen yardım haberini İsrailli yerleşimci teröristler Pepsi dansı yaparak kutladı.

İsrail ordusunun gözaltına aldığı doktorun öldüğü ortaya çıktı!
İsrail ordusunun gözaltına aldığı doktorun öldüğü ortaya çıktı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusunun gözaltına aldığı doktorun öldüğü ortaya çıktı!

KKTC'den, siyonist İsrail'e karşı bomba adım! Arz-ı Mevud'a geçit yok
KKTC'den, siyonist İsrail'e karşı bomba adım! Arz-ı Mevud'a geçit yok

Medya

KKTC'den, siyonist İsrail'e karşı bomba adım! Arz-ı Mevud'a geçit yok

İşgalci İsrail'in kanlı namlusu başka ülkeye çevrildi!
İşgalci İsrail'in kanlı namlusu başka ülkeye çevrildi!

Dünya

İşgalci İsrail'in kanlı namlusu başka ülkeye çevrildi!

İsrail'e misilleme! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'e misilleme! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündem

İsrail'e misilleme! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin’den sonra yeni cephe! Katil İsrail, "Topyekün savaş başlıyor" dedi ve ekledi: Yok edeceğiz
Filistin’den sonra yeni cephe! Katil İsrail, “Topyekün savaş başlıyor” dedi ve ekledi: Yok edeceğiz

Gündem

Filistin’den sonra yeni cephe! Katil İsrail, “Topyekün savaş başlıyor” dedi ve ekledi: Yok edeceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23