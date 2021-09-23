Bunu hiç kimse bilmiyor! Sabahları bir çorba kaşığı sirke içerseniz...

Sirkenin sağlığa faydalı nelerdir? Sirke ev temizliğinde kullanılır mı? Sirke yaralar için vücuda direk uygulanabilir mi? Vatandaşlar tarafından, mucizevi etkileri olan sirke ile ilgili sorular sıklıkla gündeme geliyor. Antiseptik ve antioksidan özellikleri ile vücudun toksin ve mikroplardan arınmasını sağlayan sirkenin faydaları adeta saymakla bitmiyor.

Vücut yarasından ev temizliğine her yerde bir faydası var

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırmasının yanında saç ve cilt bakımında da yaygın olarak kullanılan sirke ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da var. Bu yanlışlardan birisi, sirkenin doğrudan vücutla temas ettirilmesi.

Bu arada ardıç sirkesi, sabahları bir çorba kaşığı içildiğinde, hava değişimi sebebi ile yaygın hale gelen solunum yolları enfeksiyonuna iyi gelerek öksürüğü anında kesiyor.

Öte yandan sirke, keskin yapısı sayesinde kimyasal malzemelere gerek kalmadan evin dezenfekte edilmesini de sağlıyor.

Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelen elma sirkesi, boğaz ağrısı ve öksürüğe de faydalı olmaktadır.

- Ciltte yer alan sivilcelerin tedavisinde kullanılır. Ancak sirkenin direkt olarak yüze sürülmesi zararlı olup, bir çay bardağı kadar suya 1-2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi eklenip seyreltildikten sonra kullanılması gerekir.

- Ölçülü miktarda sirke tüketmek kalp ve damar sağlığını korumaktadır.

- Saç derisinde kepeklenme ve kaşıntı gibi problemlerin giderilmesi için yarı yarıya seyreltilmiş elma sirkesi saç derisine uygulandığında kaşıntı ve kepeği önlemektedir.

- Sabahları aç karnına ılık suya eklenen bir çorba kaşığı elma sirkesi, yağların yakılmasına yardımcı olarak kişilerin daha çabuk zayıflamasını sağlar.

- İltihaplı bölgeye sürüldüğünde yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Üzüm sirkesinin faydaları nelerdir?

- Metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olurken, kabızlık ve ishal gibi hastalıkların görülmesine engel olur.

- Üzüm sirkesiyle yapılan gargara diş ağrısının çabucak geçmesine yardımcı olur

- Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olarak hastalıklara karşı güçlendirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır.

- Kalp damar sağlığını korumakla birlikte kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur

- Vücutta oluşan leke ve yaraların geçmesini sağlar. Üzüm sirkesi de direkt olarak tene sürülmemelidir. Seyreltilen üzüm sirkesi problemli bölgelere tonik olarak kullanılabilir.

- Anemi hastalığına iyi gelir

- Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

- Doğal bir temizlik malzemesi olarak kullanıldığında kimyasal kullanmaya gerek kalmadan evin her yerinin temizlemeye yardımcı olur.

Ayva sirkesinin faydaları nelerdir?

- Solunum yolu enfeksiyonuna karşı ilaç olarak kullanılabilir. İçilmesinin yanı sıra gargara yapımı da solunum yollarında oluşan mikropların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Kemik gelişimine faydalı olduğu gibi çocuklarda gelişmeyi sağlar

- Kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.

- Hazmı kolaylaştırarak mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

- Seyreltilip, ciltte oluşan problemli bölgelere uygulandığında yara ve izlerin daha hızlı tedavi olmasını sağlamaktadır.

- Gargara yapıldığında ağız ve diş sağlığını koruduğu gibi ağızda oluşan kötü kokuları önlemektedir.

Ada çayı sirkesinin faydaları nelerdir?

- Diyabet hastalığına iyi gelmektedir.

- Sabahları ılık su ile karıştırıldığında mideyi rahatlatır ve mide hastalıklarının oluşmasına engel olur

- Aşırı terleme ve sıcak basmalarına iyi gelmektedir.

- Yorgunluğu alarak daha dinçve enerjik olmayı sağlar

Nane sirkesinin faydaları nelerdir?

- Hazmı kolaylaştırır, mide rahatsızlıklarını engelleyerek gaz sıkışmasına iyi gelir.

- Nane ve elma sirkesi karıştırılıp cilt bakımında kullanıldığında cildin temizlenmesine ve daha taze bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

- Ciltteki ölü hücrelerin arınmasına yardımcı olarak cilde parlaklık ve ferahlık verir.

Kayısı sirkesinin faydaları nelerdir?

- Sinirlerin yatışmasına yardımcı olarak kişilere dinginlik verir.

- Migren ağrısının geçmesine yardımcı olur ve uyku kalitesini arttırır.

- Kansızlığa iyi gelir

- Enerji verir ve tüken kişilerin daha dinç olmasına yardımcı olur.

Hurma sirkesinin faydaları nelerdir?

- Cilt bakımında kullanılan hurma sirkesi tonik olarak kullanıldığında cildin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olurken daha taze bir görünüm kazandırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

- Yaralara pansuman olarak uygulandığında daha çabuk tedavi etmesine yardımcı olur.

Ardıç sirkesinin faydaları nelerdir?

- Kan şekerini düzenler.

- Adet sancılarına iyi gelir.

- İdrar sökücüdür.

- Solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, öksürük ve boğaz ağrısını anında tedavi eder.

- Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve kanser hücrelerine karşı savaşır

- Yaralara merhem olarak kullanıldığında yaraların çabucak iyileşmesini sağlar.