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Gündem Bunu da yaptılar! Canlı yayında terörist marşı
Gündem

Bunu da yaptılar! Canlı yayında terörist marşı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı Halk TV canlı yayınında DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş seslendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 00:17:00 -

Halk TV'de yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programda terör propagandası yapıldı. 'Sanatçılara destek' adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş söylendi.

DHKP-C terör örgütü iddianamesinde yer aldı

Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen "Cemo" isimli sözde marşın sözleri, terör örgütü DHKP-C'ye açılan davada delil olarak yer almıştı. Söz konusu marş nedeniyle Grup Yorum mensupları, "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.

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