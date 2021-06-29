Bunu da yaptılar! Canlı yayında terörist marşı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı Halk TV canlı yayınında DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş seslendirildi.
Halk TV'de yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programda terör propagandası yapıldı. 'Sanatçılara destek' adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş söylendi.
DHKP-C terör örgütü iddianamesinde yer aldı
Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen "Cemo" isimli sözde marşın sözleri, terör örgütü DHKP-C'ye açılan davada delil olarak yer almıştı. Söz konusu marş nedeniyle Grup Yorum mensupları, "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.