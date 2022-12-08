Bunu da gördük! Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş açıkladı...

Süper Lig'de Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek olan sezonda çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, flaş açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kazancı, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile ilgilenmediklerini belirtirken, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de 8. sırada yer alan ve Valerien Ismael ile yolları ayırdıktan sonra göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Kazancı; Hakim Ziyech, Caner Erkin ve Sofiane Feghouli isimleriyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

Samet Akaydın ile ilgilenmediklerini dile getiren Ceyhun Kazancı, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi. İşte o sözler...

"Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek."

"Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece."

"Caner ve menajeriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum."

"Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu."

"Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir."