Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez”

Konuya ilişkin Gündem 7/24’te değerlendirmede bulunan CHP’li gazeteci Şaban Sevinç, Böcek’ten adaylık için alınan 1 milyon euroyu aklamaya çalışırken, "siyasi rüşvet" dedi.

"SİYASİ RÜŞVET GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA SUÇ DEĞİL"

Hiç yüzü kızarmadan ekranda rüşvete kılıf uydurma gayretine giren Sevinç, "Böcek ailesi tarafından CHP Genel Merkezi'ne 1 Milyon Euro bırakılmışsa bile Böcek’ler tarafından, bu partisine yaptığı bir bağıştır. Teknik olarak bir suç değil. ‘Vay işte seçim öncesi adaylardan rüşvet almışlar’ Teknik olarak rüşvet değil. O parayı aldılar karşılığında Muhittin Böcek’i tekrar aday yaptılar, dolayısıyla siyasi rüşvet... Teknik olarak rüşvet değil, rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması lazım. Evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil" diyerek herkese pes dedirtti.