Bunu biliyor muydunuz? Üretilen gemilerin yüzde 47’si…

Çin Ulusal Gemi İnşaat Endüstrisi Birliği, ülkenin tersanelerinde gerçekleştirilen üretimin, geçtiğimiz yıl içerisinde tonaj olarak 37,86 milyon tona ulaşarak dünya üretim toplamının yüzde 47,3 kadarını oluşturduğunu açıkladı,

Gemi inşaat endüstrisine ilişkin diğer bir önemli gösterge olan yeni siparişlere gelince; bunlar da 2022 yılında tonaj olarak 45,52 milyon tona vararak küresel piyasa içinde yüzde 55,2 oranında bir pay edindi. Sektörün beklemede olan siparişlerinin tonajı ise 105,57 milyon ton olup bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 oranında bir artışa tekabül etti. Bu da dünya piyasasının yüzde 49 kadarına denk düşüyor.

Öte yandan, Çin gemi inşaat sektörünün öncü konumuna koşut olarak, yukarıda sayılan üş gösterge ışığında yapılan sıralama bağlamında, dünyanın ilk on tersanesi/gemi inşaatçısının altı tanesi Çinli gemi inşaat şirketleri.